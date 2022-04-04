Число новых случаев ковида в России за сутки снизилось на 9%

Количество новых случаев ковида в России продолжило снижаться: за сутки оно уменьшилось на 9,2% и составило 15 291. Федеральный оперштаб опубликовал данные на 11:15 4 апреля.

Число госпитализаций больных COVID-19 за сутки также снизилось. В больницы попал 1571 заразившийся (накануне — 1981). Выздоровели 32 850 пациентов. Скончались 287.

Лидер по количеству новых выявленных случаев ковида — Санкт-Петербург (759). На втором месте — Свердловская область (722). Тройку замыкает Москва (698).

По последней информации (на 1 апреля), коллективный иммунитет в России достиг 48%. Полную вакцинацию прошел 85 665 921 человек.

Как заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, наилучшую защиту от коронавируса поможет обеспечить использование и назальной, и обычной вакцины. Кроме того, человек, дополнительно привитый назальной вакциной, не будет распространителем вируса.