Число новых случаев ковида в России снова показало больше 11 тысяч

За последние сутки в России выявили 11 359 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 4 246 079. Темп прироста — 0,27%.

Среди новых пациентов у 1285, или 11,3%, болезнь протекает бессимптомно.

Минувшие 24 часа в Москве принесли 1737 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 939, в Московской области — 617. В топ-5 антирейтинга также попали Нижегородская (387) и Воронежская (295) области. Наименьший среднесуточный прирост зафиксирован в Чукотском автономном округе — один человек.

Источник фото: телеканал «360»

За все время пандемии умерли 86 122 человека, а за последние сутки — 379. Число вылечившихся увеличилось за сутки на 12 391 — до 3 811 797 человек. Доля выздоровевших возросла до уровня 89,8% от общего числа заразившихся.

Ранее разработчик однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» подал заявку на регистрацию медицинского препарата в России и ряде других стран. Он анонсировал выход вакцины на международный рынок в марте. Создатели «Спутника Лайт» 17 февраля получили от Министерства здравоохранения РФ одобрение на проведение третьей фазы клинических испытаний препарата. Испытания завершатся 28 января 2022 года.