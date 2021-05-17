Число новых случаев ковида в России подскочило выше 9 тысяч

В России за сутки выявили 9328 новых случаев заражения коронавирусом. За это время выздоровел 7181 пациент, умерли — 340. Данные опубликовал сайт оперштаба.

Всего в стране за время пандемии новым вирусом заразились 4 949 573 россиян, справились с болезнью 4 563 254 пациента, погибли — 116 211 человек. За этот период врачи сделали более 133,8 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за сутки коронавирус выявили у 3573 жителей — это на 28% больше, чем вчера. Выздоровел за это время 2041 пациент, погибли 57 человек — прирост составил 1,8%.

В Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа медики обнаружили 763 зараженных коронавирусом — этот показатель почти не изменился за несколько дней. Выздоровели за это время 666 человек, умерли 39 пациентов, что на 8,3% больше, чем в воскресенье.

В Московской области вирус обнаружили у 701 жителя — прирост составил 4,3%. Выздоровели 499 пациентов, скончались 10 заболевших — на 16,7% меньше, чем сутки назад. В Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе за сутки не выявили зараженных.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 7 584 507 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.