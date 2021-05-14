Мясников сделал прогноз о четвертой волне ковида в России

В России уже началась третья волна коронавируса. Такое мнение выразил популярный врач и телеведущий Александр Мясников.

«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Мясников добавил, что это волновое движение происходит не синхронно, обстановка в разных регионах может быть разной. По мнению доктора, то, что в мае может начаться третья волна пандемии, было предсказуемо.

«И вот она начинается. Потом можно сказать, что она продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять», — добавил специалист.

Чтобы защитить себя, Мясников призвал россиян активнее делать прививки от коронавируса, носить маски и перчатки.

Как сообщала ранее «Газета.ru», с начала пандемии в России был зарегистрирован 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. Полностью выздоровели 4 537 634 человека. Скончались 115 116 пациентов.

За минувшие сутки прирост заболевших в Москве составил 3818 случаев коронавируса. В последний раз более трех тысяч заболевших было зафиксировано 24 января.