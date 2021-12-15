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    15 декабря 2021, 11:46

    Число новых случаев коронавируса в России вновь оказалось меньше 30 тысяч

    За последние сутки в России зарегистрировали 28 363 новых случаев ковида

    Наза Салех Захи

    За последние сутки в России зарегистрировано 28 363 новых случаев ковида. Такой показатель — менее 30 тысяч — фиксируют уже четвертый день подряд.

    Число новых случаев коронавируса в России вновь оказалось меньше 30 тысяч

    При этом у 1941 человек не было клинических проявлений болезни.

    Больше всего новых случаев — в Москве (+2459), Санкт-Петербурге (+2055) и Подмосковье (+1739).

    За последние 24 часа полностью вылечились 35 633 человека, скончались 1142.

    С начала пандемии общее количество заболевших ковидом превысило 10 миллионов, всего выздоровело 8 839 633 пациентов, умерло 292 891.

    Несмотря на спад заболеваемости в РФ, врачи не перестают говорить о важности вакцинации. Коллективный иммунитет в стране сейчас составляет 55,7%, но этого недостаточно для победы над COVID-19.

    Между тем, даже у тех, кто несильно переболел ковидом могут наблюдаться неприятные последствия — частичная амнезия, одышка раздражительность. Об этом рассказал главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.