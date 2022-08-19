Число новых случаев коронавируса в России обновило максимум с марта

За минувшие сутки в России выявили 37 609 новых случаев коронавируса. Это максимальный прирост начиная с 14 марта, когда специалисты зафиксировали 41 055 заболевших, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией.

В больницы попали 3349 заразившихся, что на 2,3% больше, чем 18 августа. Полностью выздоровели за последние 24 часа 21 887 человек, 65 человек скончались.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране провели уже более 304,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. В Московской области за этот период провели 19 081 039 тестов на COVID-19.

За сутки эксперты провели 209 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в России выявили уже шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса, который назвали «дельтакрон». Все заболевшие переносят заболевание в легкой форме. По словам специалистов Роспотребнадзора, разработанные в РФ вакцины эффективны против этого варианта коронавируса и предотвращают тяжелое течение заболевания.