Число госпитализаций с ковидом за сутки снова снизилось

За последние сутки ковидом в России заболели 3155 человек. При этом госпитализировали 1148 пациентов. Это на на 3,9% меньше по сравнению с 30 июня, сообщил оперштаб.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Москве (+340), Санкт-Петербурге (+252) и Московской области (+201).

За последние 24 часа выздоровели 3388 человек. Это на 4,1%, чем днем ранее. При этом за сутки умерли 53 человека.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились 18 433 394 человек. Выздороветь удалось 17 861 605 пациентам, скончались 381 165. В Подмосковье за все время пандемии сделали 18 094 917 тестов.

Роспотребнадзор 1 июля объявил о том, что в России снимаются все ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. В том числе больше не надо будет ходить в масках, а общепит будет работать по ночам. Такое решение связано с устойчивым снижением заболеваемости.