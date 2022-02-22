Вирусологи: некоторые россияне имеют особый ковид-иммунитет

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков заявил, что некоторые россияне, ранее перенесшие инфекцию, вызванную другим коронавирусом, могли получить хороший иммунитет. Об этом написал Ura.ru.

Он отметил, что сейчас этот иммунитет и защищает их в нынешнюю пандемию.

«Таких людей очень немного, но они есть. Непонятно, почему они не заболевают. Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию, которая дала перекрестный иммунитет и невосприимчивость. Вообще, этот вопрос неизвестен, но, с другой стороны, очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно», — сообщил Чумаков.

По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, люди, которые ни разу не болели COVID-19, имеют специфический иммунитет. Он предположил, что некоторые могут быть устойчивыми к вирусу, либо же им требуется большая доза, чтобы заболеть.