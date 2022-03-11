Число госпитализаций с ковидом в России снизилось почти на 20% за сутки

За сутки в России выявили 50 743 новых случая COVID-19. Госпитализированы 7566 человек — на 19,5% меньше, чем сутками ранее. Данные на 11:30 11 марта предоставил федеральный оперштаб.

Из медучреждений в течение суток выписали 7566 человек. По сравнению с предыдущим днем показатель вырос на 1,7%. От ковида умерли 674 пациента.

Лидером по суточному числу новых случаев заражения является Санкт-Петербург (2595). На втором месте — Свердловская область (2263). Тройку замыкает Москва (2102).

По состоянию на 4 марта коллективный иммунитет в стране достиг 56%. Полную вакцинацию прошли более 84 миллионов жителей.

Циркулирующие в России штаммы отслеживают с помощью технологии секвенирования — расшифровки геномов коронавируса. По последним данным Роспотребнадзора, 93,1% взятых специалистами проб относятся к штамму «омикрон». К «дельте» — 1,3%, к другим вариантам ковида — 5,5%.

В регионах России постепенно снимают ковидные ограничения. Отменены введенные еще весной 2020 года ограничения на полеты из России в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Армению, Киргизию, Иран, Таджикистан и Туркмению.