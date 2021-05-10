Четвертый день подряд в России выявляют свыше 8 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 8465 новых случаев коронавируса. Этот показатель превышает восемь тысяч уже четвертый день подряд. Об этом сообщил оперштаб.

За все время пандемии в стране зафиксировали 4 888 727 случаев ковида. Со вчерашнего дня от болезни умер 321 человек. Всего от последствий заражения SARS-CoV-2 скончались 113 647 жителей России. В течение суток выздоровели 6774 пациента. Всего 4 502 906.

Московские медики за последние 24 часа выявили 2896 новых случаев COVID-19. В Санкт-Петербурге 724 случая, в Московской области — 649. В Подмосковье уже провели 7 383 420 тестов на ковид, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Всего в регионе выявили 256 170 случаев заражения коронавирусом.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно улучшаться в январе. С декабря прошлого года во всех регионах идет масштабная вакцинация. Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет в стране сформируется к сентябрю. По его словам, прививочная кампания проходит по плану.