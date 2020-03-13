Четверть работодателей России одобрила штрафы за перекуры

Приблизительно четверть опрошенных сервисом по поиску работы HeadHunter российских работодателей в той или иной степени поддержала идею введения штрафов за перекур работников в рабочее время.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования. 7% участников опроса заявили, что относятся к штрафованию за перекуры на работе «крайне положительно». Отозвались «скорее положительно» еще 18% респондентов. Почти половина опрошенных работодателей отнеслась к идее отрицательно, нейтрально — 21%, остальные ответить затруднились.

В реальной жизни штрафы за курение в рабочее время практикует только 1% производств, и 3% — запрещают полностью.

В небольших компаниях к перекурам сотрудников относятся более нетерпимо. В фирмах, где работает 50 человек, за штрафы высказались 32% опрошенных. В крупных, где работают более 500 сотрудников, только 12%. При найме на работу на курение будущего сотрудника не обращают внимания 57% участников опроса. Ищут работников без этой вредной привычки 41% респондентов.

Председатель комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов в феврале текущего года предложил поощрять работников за здоровый образ жизни и стимулировать людей к отказу от курения.