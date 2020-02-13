Депутат Госдумы предложил поощрять работников за здоровый образ жизни

Нилов рассказал, что ранее предлагал давать некурящим работникам дополнительные дни к отпуску. Депутат уверен, что это будет способствовать как здоровому образу жизни, так и росту производительности труда.

«В России в учреждениях запрещено курение, созданы специальные курилки, то есть человеку нужно пойти в курилку, покурить, вернуться — итого 15 минут. В течение дня он покурил, предположим, восемь раз, соответственно он потратил два часа рабочего времени, а другой сидит и работает эти два часа», — объяснил Нилов.

Парламентарий также отметил, что отсутствие сотрудника на рабочем месте работодатель может учитывать при назначении стимулирующих выплат.

«Работа разная, где-то нужно постоянное присутствие на рабочем месте, а где-то самое главное это результат — пошел покурил, сделал перерыв, что отразилось на конечном результате. Работодателю здесь виднее. Поэтому в целом такой международный опыт использовать надо, но не ущемлять тех, кто курит, а поощрять тех, кто не курит и, стимулировать людей к отказу от курения», — заявил Нилов.