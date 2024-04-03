Здоровье 03 апреля 2024, 23:38 Житель Гонконга впервые заразился обезьяньим герпесом после нападения животного Первый случай заражения человека обезьяньим герпесом зафиксировали в Гонконге Freepik

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В Гонконге зафиксировали первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инфекционное заболевание произошло в результате нападения дикой обезьяны на человека в парке Цзиньшань. Пострадавшего поместили в отделении интенсивной терапии городской больницы, и он находится в критическом состоянии.

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По мнению врачей, передача вируса от человека к человеку маловероятна.

По словам невролога Екатерины Демьяновской, перенесенные человеком заболевания, вызванные вирусами герпеса четвертого, пятого и шестого типов, могут вызывать синдром хронической усталости. Это состояние, которое сопровождается выраженным упадком сил на протяжении шести и более месяцев. Его также характеризуют частые головные боли, озноб и повышенное потоотделение.