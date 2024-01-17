Общество 17 января 2024, 18:27 Невролог Демьяновская назвала герпес возможной причиной хронической усталости

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Синдром хронической усталости — состояние, которое сопровождается выраженным упадком сил на протяжении шести и более месяцев. Его также характеризуют частые головные боли, озноб и повышенное потоотделение. Об этом сообщила невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Pravda.Ru.

По ее словам, возможной причиной недуга являются перенесенные заболевания, вызванные вирусами герпеса четвертого, пятого и шестого типов.

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Кроме того, развитие синдрома способны спровоцировать генетические предпосылки, гормональный дисбаланс и сбои в работе иммунной системы.