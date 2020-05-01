Человечеству предрекли еще два года пандемии коронавируса

В первом сценарии говорится, что пандемия коронавируса продлится в ближайшие два года, пока им не переболеет две трети населения планеты. Из-за своей способности распространяться от бессимптомных носителей этот вирус контролировать намного сложнее, чем грипп.

По словам авторов доклада, нас ждут несколько волн по росту количества зараженных. Первая началась весной этого года. Летом ожидается серия меньших волн, которые постепенно будут уменьшаться и окончательно исчезнут в течение двух лет. Рост заболеваемости можно регулировать, ужесточая и смягчая карантинные меры.

«Правительства стран должны донести до своих граждан мысль, что пандемия закончится не скоро, чтобы люди были готовыми к периодическим вспышкам заболевания в последующие два года», — заявили авторы доклада.

Второй сценарий — это повторение эпидемии испанки начала прошлого века. Первая волна роста заболеваний началась весной, еще большее количество заражений придется на осень или зиму и несколько последующих, но уже меньших пиков на протяжении всего следующего года.

Для того, чтобы справиться с этой моделью, осенью нужно восстановить ограничения, чтобы не дать заболеванию распространиться и снизить нагрузку на больницы. Испанский грипп начался весной и утих на лето. Осенью и зимой произошли две самые крупные вспышки с огромным количеством жертв.

Третий сценарий предусматривает, что нынешняя весенняя вспышка заболеваемости будет угасать очень медленно и сколько она продлится, сказать нельзя. Таких пандемий в истории человечества еще не было. После максимального сокращения новых случаев заражения ограничения можно снимать. Но нужно быть готовым, что новые заболевшие будут появляться снова.

Ученые всего мира пытаются найти средство для лечения уже зараженных коронавирусом людей и создать вакцину для того, чтобы остановить рост заболевания. Многие сообщают о своих успехах, но в итоге клинические испытания пока не прошел еще ни один препарат. Накануне американские ученые заявили, что смогли создать антиген, который ослабляет коронавирус и делает его беспомощным и неспособным поразить организм. Антитела для создания этого вещества они взяли у лам.

Между тем количество зараженных в мире растет с каждым днем. Количество заболевших уже превысило два миллиона человек по всему миру. Вылечиться смогли чуть более одного миллиона. Не смогли пережить заражение более 230 тысяч человек.