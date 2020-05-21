Чечня опровергла коронавирус у главы Минздрава и помощника Кадырова

Помощник Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев опроверг слухи о своей госпитализации. Он также развеял слухи о заражении новым типом коронавирусной инфекции министра здравоохранения Чечни.

Об этом сообщила ЧГТРК «Грозный», директором которой и является Дудаев. Помощник главы Чеченской Республики вышел в эфир и показал, что сейчас находится на своем рабочем месте.

Со мной все в порядке. Мы часто сталкиваемся с подобными информационными вбросами в адрес главы Чеченской Республики и его соратников Ахмед Дудаев

В своем Instagram Дудаев опроверг слухи о том, что глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов заразился коронавирусом. Помощник Рамзана Кадырова пояснил, что министр здравоохранения находится на своем рабочем месте. В качестве подтверждения своих слов Дудаев выложил видеообращение Сулейманова. Он уточнил, что ролик записали в одной из больниц республики. На кадрах министр здравоохранения одет в защитный костюм. Он сообщил, что не выходит на связь из-за большого объема работы.

«Сам я нахожусь в красной зоне. Много работы, пик пандемии. Решил несколько дней посвятить тому, чтобы посмотреть, как и каким образом лечатся пациенты, чтобы при необходимости внести коррективы. В палатах находятся пациенты, получают лечение», — рассказал Сулейманов.

Ранее в сети появилась информация, что у главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Якобы сейчас он находится на обследовании в одной из московских клиник. Однако в правительстве республики эти сведения не подтвердили. В ведомстве отметили, что Кадыров постоянно находится на связи.