Названы заболевания, вызывающие частую зевоту

Зевота вызывается непроизвольным дыхательным движением. Она состоит из глубокого вдоха и энергичного выдоха. Полезный в целом рефлекс расслабляет мускулы и увеличивает дыхательные пути. Зевота помогает перенести нервное перенапряжение или стресс, запускает работу мозга.

Но, по словам врача-терапевта и инфекциониста Нуржахан Фаллахи, частая зевота может быть признаком сахарного диабета или депрессии. Она объяснила РИА «Новости», что при депрессии повышается уровень гормона стресса картизола, который может спровоцировать зевоту.

Она является признаком развития целого списка заболеваний — рассеянный склероз, нарушение работы щитовидной железы, концентрации половых гормонов, снижении гемоглобина, при патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, связанные с нарушением жирового обмена.

Однако врач предостерегла от самостоятельного определения диагноза. Люди часто зевают, когда устают или им скучно. Подобная реакция зафиксирована у пациентов, принявших противоаллергические препараты или антидепрессанты.

Самым лучшим продуктом для идеального ужина диетолог Елена Тай назвала хумус. Его стоит приготовить в виде пюре с добавлением оливкового масла, паприки и сока лимона.