Диетолог назвал продукты для идеального ужина

Фасоль, чечевица и горох идеально подойдут для здорового ужина. Об этом заявила диетолог Елена Тай, написало РИА «Новости».

«Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности», — процитировала «Газета.ru» слова диетолога.

Тай отметила, что в качестве основы для создания блюда можно взять хумус. Из него выйдет отличное пюре с оливковым маслом, паприкой и соком лимона.

Ранее диетолог перечислила продукты, которые лучше не использовать на завтрак. По словам Инны Кононенко, быстрозавариваемые каши, мюсли, залитые молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты с джемом или шоколадной пастой лучше не употреблять сразу после пробуждения.