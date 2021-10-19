facebook_pixel
    19 октября 2021, 11:15

    Диетолог назвал продукты для идеального ужина

    Диетолог Тай: для здорового ужина подойдут фасоль, чечевица и горох

    Оксана Лавнюженко

    Фасоль, чечевица и горох идеально подойдут для здорового ужина. Об этом заявила диетолог Елена Тай, написало РИА «Новости».

    «Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности», — процитировала «Газета.ru» слова диетолога.

    Тай отметила, что в качестве основы для создания блюда можно взять хумус. Из него выйдет отличное пюре с оливковым маслом, паприкой и соком лимона.

    Ранее диетолог перечислила продукты, которые лучше не использовать на завтрак. По словам Инны Кононенко, быстрозавариваемые каши, мюсли, залитые молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты с джемом или шоколадной пастой лучше не употреблять сразу после пробуждения.