Чайный эксперт рассказал, чем полезны любимые сладкие напитки россиян

Накануне исследовательская компания Zoom Market провела социологический опрос. Граждане разных стран рассказали, какие сладости они предпочитают. Самым частым выбором среди респондентов из РФ стал чай или кофе с сахаром. Этот вариант ответа набрал 41% голосов. По словам специалиста, эти напитки имеют большой спрос, так очень полезны.

«Чай — чемпион по содержанию калия, который очень необходим организму. Чай жидкий, в нем много калия, благодаря этому, он всасывается очень быстро», — пояснила Тихонова.

Она уточнила, что после выпитой чашки чая лучше работает сердце, а самочувствие приходит в норму.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала, употребление каких продуктов способно замедлить старение человека. В их числе оказались фрукты и овощи. Эксперт отметила, что молодой вид сохраняет грейпфрут в регулярном рационе. Помимо прочего, хорошо выглядеть помогает включение в ежедневное меню ягод.