Составлен список продуктов, употребление которых замедляет старение

В их числе оказались фрукты и овощи. Сохраняет молодой вид грейпфрут в регулярном рационе. Помимо прочего, хорошо выглядеть помогает включение в ежедневное меню ягод, зеленого чая и специй. При этом стоит избегать продуктов, употребление которых ускоряет процесс старения, среди которых белая мука, рис и манная каша.

Дело в том, что в них содержатся рафинированные углеводы. Это очищенные вещества, из которых кроме вредных удаляются и все полезные элементы. В итоге сложные углеводы превращаются в простые. Они быстро всасываются и повышают уровень сахара в крови. Это грозит развитием сахарного диабета.

Ранее врач-диетолог Ирина Бережная объяснила, как правильно «заедать» стресс. Она отметила, что успокаивать себя с помощью подбадривания лакомством естественно и нормально. Специалист подчеркнула, что важно не увлекаться таким методом релаксации. Уточняется, что не нужно есть сладости в несметном количестве.