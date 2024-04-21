Эксклюзив 21 апреля 2024, 17:10 Был «коньякистом». Академик Бокерия признался, что больше 10 лет не пьет алкоголь Академик Бокерия назвал употребление алкоголя бессмысленным занятием Телеканал «360»

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Президент центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия рекомендовал ценить свое время и не тратить его на распитие алкоголя. О том, как ему удалось сохранять здоровье, академик рассказал в интервью ведущей «360» Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка».

Бокерия признался, что уже 10 лет не притрагивается к алкоголю.

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«Честно могу сказать, что водку я пил несколько раз в жизни всего. Небольшой период я был „коньякистом“ определенного сорта коньяка. Но уже больше 10 лет я не употребляю никакой алкоголь», — отметил он.

Академик добавил, что он выработал для себя ряд правил, в том числе касающихся спиртных напитков. По мнению врача, из-за алкоголя человек теряет свое время и здоровье.

«Для меня время — очень ценный продукт всю жизнь. И я понимал, что это отнимает то самое время. Малого того что ты три часа сидишь с друзьями, ты же потом не можешь ничего делать», — объяснил Бокерия.

Он вспомнил, что родные сначала удивились его решению, но потом приняли его. Также кардиолог обратил внимание на важность трезвости для человека и предупредил беременных женщин, что им ни в коем случае нельзя употреблять спиртное даже в небольших количествах.

«Алкоголь не имеет никакого смысла», — заключил Бокерия.

Ранее академик высказал свое мнение о том, должны ли взаимодействовать между собой врачи из разных стран. Кардиолог заявил, что специалистам следует налаживать контакты и делиться опытом.