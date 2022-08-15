Бурятия вернула масочный режим из-за роста новых случаев ковида

Масочный режим вернут в Бурятии на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС рассказал замглавы республиканского Управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

«Масочный режим вновь нужно соблюдать посещении общественных мест, где есть скопление людей. В том числе, при посещении государственных органов исполнительной власти, при предоставлении государственных услуг и посещении всех видов общественного транспорта», — сказала она.

По ее словам, рост заболевания коронавирусной инфекцией повышается в Бурятии в течение последних пяти недель.

«Например, за прошлую неделю заболеваемость выросла на 1,7 раз», — добавила замглавы Роспотребнадзора.

Кузьмина отметила, что 1 июня власти региона отменили масочный режим, но он сохранился в медицинских учреждениях. После совещания оперштаба 15 августа правительство субъекта возобновит режим обязательного ношения медицинских масок, написал RT.

Также масочный режим из-за эпидемиологической обстановки ввели власти Тувы. Таким образом, Бурятия станет вторым по счету субъектом России, вернувшим эту меру медицинской защиты.

Внештатный специалист Минздрава России Владимир Чуланов посоветовал носить маски для снижения вероятности заболевания респираторными заболеваниями.