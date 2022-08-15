Минздрав рекомендовал россиянам снова носить маски

Внештатный специалист Минздрава России, инфекционист Владимир Чуланов заявил, что для снижения заболеваемости респираторными инфекциями россиянам рекомендуется носить маски. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями», — отметил врач.

По его словам, во всем мире, в том числе в России, зафиксировали рост числа новых случаев коронавируса. При этом одновременное заболевание COVID-19 и гриппом усложняет течение болезни. Из-за этого следует вовремя ревакцинироваться, пояснил он.

«Наиболее грозным из острых респираторных вирусных инфекций является грипп. Хорошо известно, что грипп способен протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения», — , подытожил Чуланов.

Ежедневная сводка по коронавирусу подтверждает — больше всего пациентов в Москве и Петербурге. При этом ежедневно многие россияне выздоравливают, их освобождают от наблюдения врачей.

Российские ученые разрабатывают новые виды вакцин против штаммов коронавируса. Над этим работают сотрудники Центра Гамалеи.