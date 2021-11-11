Будущих мам мальчиков предупредили о плохой защите от COVID-19

Реакцию иммунитета будущей матери при столкновении с бактериальными и вирусными инфекциями может определять пол ее будущего ребенка. Если он мужской, то организм женщины вырабатывает меньшие титры защитных антител к коронавирусу.

Российские акушеры сделали подобные выводы на основе исследования, проведенного учеными Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля. Об этом сообщила газета «Известия».

Участие в научной работе приняли 38 женщин, заразившихся SARS-CoV-2 на третьем триместре беременности. Из них половина вынашивали ребенка мужского пола. Специалисты сформировали и группу сравнения, включив в нее 30 беременных с отрицательным тестом на COVID-19: 15 женщин ждали мальчиков, еще столько же — девочек.

В ходе исследования беременным измеряли уровни защитных антител в их крови и изучили показатели плаценты. Оказалось, что пол плода влияет на противовирусный иммунный ответ как будущей матери, так и плацентарный. Действует он и на показатели защитных реакций организма новорожденного.

В статье, которую опубликовал журнал Science Translational Medicine, указали на снижение титров IgG-антител у больных COVID-19 матерей, если их будущий ребенок мужского пола.

Акушер-гинеколог клиники «МЕДСИ на Федосьино» Бальжина Тагарова пояснила, что половые гормоны и те, что присутствуют в плаценте, оказывают влияние на активацию клеток иммунной системы.

«Клетки плаценты вырабатывают огромное количество интерлейкинов, которые являются частью иммунной системы. Гормоны в этом случае действуют как иммуномодуляторы, регулирующие чувствительность всей системы», — сказала она.

Тагарова добавила, что вырабатываемые плодом женского пола гормоны выступают в роли иммуностимуляторов. Мужские, наоборот, обладают подавляющими иммунитет свойствами.

Американские исследователи посоветовали вакцинироваться всем готовящимся к беременности женщинам. Прививка поможет им избежать осложнений и родить здоровых детей, независимо от их пола.