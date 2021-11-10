СМИ выяснили отношение россиян к обязательной вакцинации

Сайт kp.ru провел опрос среди читателей, чтобы выяснить, что россияне считают хорошими методами борьбы с коронавирусом. Оказалось, что более трети опрошенных поддерживают предложение главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга сделать вакцинацию обязательной.

С тем, что только вакцинация поможет победить пандемию, а значит, ее нужно сделать обязательной, согласились 39% респондентов. При этом 52% уверены, что вирус полностью победить нельзя и он навсегда останется с нами в той или иной мере, а 4% опрошенных считают, что необходимо перевести сотрудников всех предприятий на удаленную работу.