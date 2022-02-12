Британские врачи зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса
UKHSA: в Великобритании зафиксирована первая смерть от лихорадки Ласса
В Великобритании скончался первый пациент, которому диагностировали лихорадку Ласса. зафиксирована в Великобритании. Об этом сообщили в Агентстве по здравоохранению (UKHSA).
Еще два пациента с аналогичным диагнозом продолжают лечение, подчеркнули в UKHSA.
«Вероятный случай лихорадки Ласса в настоящее время подтвержден. <…> К сожалению, этот человек умер», — отметили в агентстве.
Общее число случаев заражения достигло трех.
Сейчас медики устанавливают круг лиц, с которыми контактировал умерший и другие инфицированные. В UKHSA полагают, что появление лихорадки Ласса может быть связано с поездками в Западную Африку.
В Нигерии с начала 2022 года от лихорадки Ласса умерли 40 человек. При этом в Великобритании, по мнению специалистов, болезнь несет минимальные риски. Источниками заражения являются африканские крысы и инфицированный человек.
Лихорадка Ласса — острое вирусное геморрагическое заболевание, которое может поражать различные органы и разрушать кровеносные сосуды. У большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме — возникают лихорадка, головная боль, общая слабость — или же вообще без симптомов.
Ранее российский отоларинголог предрек начало «эры глухих» из-за коронавируса.