Британские врачи зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса

В Великобритании скончался первый пациент, которому диагностировали лихорадку Ласса. зафиксирована в Великобритании. Об этом сообщили в Агентстве по здравоохранению (UKHSA).

Еще два пациента с аналогичным диагнозом продолжают лечение, подчеркнули в UKHSA.

«Вероятный случай лихорадки Ласса в настоящее время подтвержден. <…> К сожалению, этот человек умер», — отметили в агентстве.

Общее число случаев заражения достигло трех.

Сейчас медики устанавливают круг лиц, с которыми контактировал умерший и другие инфицированные. В UKHSA полагают, что появление лихорадки Ласса может быть связано с поездками в Западную Африку.

В Нигерии с начала 2022 года от лихорадки Ласса умерли 40 человек. При этом в Великобритании, по мнению специалистов, болезнь несет минимальные риски. Источниками заражения являются африканские крысы и инфицированный человек.

Лихорадка Ласса — острое вирусное геморрагическое заболевание, которое может поражать различные органы и разрушать кровеносные сосуды. У большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме — возникают лихорадка, головная боль, общая слабость — или же вообще без симптомов.

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