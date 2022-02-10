Отоларинголог предрек начало «эры глухих» из-за коронавируса

Если коронавирусная инфекция приведет к поражению слухового нерва, человек может начать испытывать проблемы со слухом. Таким образом в мире может начаться настоящая «эра глухих». Об этом в беседе с Ura.ru заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Если коронавирусная инфекция, „омикрон“, поскольку он нейротропный, начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться», — сказал Владимир Зайцев.

Как отметил врач, для того, чтобы новый штамм не смог мутировать до таких возможностей, нужно как можно раньше освободиться от него в организме. По словам медика, необходимо полностью погубить коронавирус. Не на простом уровне полосканий носа или горла. Нужно, чтобы вирус полностью был уничтожен, прежде чем он не попадет в слуховой нерв.

Как добавил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, невозможно исключить, что коронавирус действительно может вызвать такие патологии. Среди них — нарушения в дыхательной системе и пропажа обоняния. Все это, к сожалению, возможно при заражении опасной инфекцией, отметил специалист.