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    13 июня 2022, 09:06

    Британские ученые узнали, как быстро восстанавливается память после ковида

    Британские ученые: оперативная память переболевших COVID-19 полностью восстанавливается через год

    Оксана Кириллова

    Ковид ухудшает оперативную память у части пациентов, однако функция полностью восстанавливается через год, выяснили британские ученые. Об этом написали «Известия».

    Британские ученые узнали, как быстро восстанавливается память после ковида

    Исследователи установили, что оперативная память, необходимая для чтения, общения, рассуждений, ухудшается у большинства переболевших старше 25 лет. Однако через 12 месяцев после острой фазы ковида функция возвращается в полном объеме.

    Ученые пришли к такому выводу, создав и применив анонимный онлайн-опрос и викторину, которые проверяли способность к запоминанию. В исследовании участвовали более пяти тысяч человек.

    Российские эксперты сочли результаты работы соответствующими уже имеющимся данным о влиянии коронавируса на центральную нервную систему. По мнению отечественных исследователей, улучшение памяти переболевших со временем объясняется постепенным восстановлением кровоснабжения мозга.

    Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что до 70% перенесших ковид сталкиваются с заболеваниями сердца.