Британские ученые узнали, как быстро восстанавливается память после ковида

Ковид ухудшает оперативную память у части пациентов, однако функция полностью восстанавливается через год, выяснили британские ученые. Об этом написали «Известия».

Исследователи установили, что оперативная память, необходимая для чтения, общения, рассуждений, ухудшается у большинства переболевших старше 25 лет. Однако через 12 месяцев после острой фазы ковида функция возвращается в полном объеме.

Ученые пришли к такому выводу, создав и применив анонимный онлайн-опрос и викторину, которые проверяли способность к запоминанию. В исследовании участвовали более пяти тысяч человек.

Российские эксперты сочли результаты работы соответствующими уже имеющимся данным о влиянии коронавируса на центральную нервную систему. По мнению отечественных исследователей, улучшение памяти переболевших со временем объясняется постепенным восстановлением кровоснабжения мозга.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что до 70% перенесших ковид сталкиваются с заболеваниями сердца.