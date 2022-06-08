Мурашко назвал частым постковидным симптомом проблемы с сердцем

До 70% жителей России, которые перенесли ковид, а затем прошли углубленную диспансеризацию, столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По нашим данным, сегодня у пациентов, которые прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного ковида, до 70% встречаются сердечно-сосудистые заболевания», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Мурашко отметил, что важнейшим блоком здравоохранения сейчас является наблюдение за пациентами, реабилитация, продолжение лечения различных заболеваний.

Проект по реабилитационной медицине уже стартовал в России. Он предусматривает расширение доступа людей к реабилитационным мероприятиям, поставку необходимого оборудования.

Глава Минздрава на пятом совещании министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступил с инициативой объединить усилия всех участников в борьбе с распространением неинфекционных заболеваний.