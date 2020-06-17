Исследователи Оксфордского университета выяснили, что стероид дексаметазон снижает риск смерти при лечении COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал эти результаты «научным прорывом».

Как стало известно РИА «Новости», дексаметазон снижает смертность подключенных к аппаратам ИВЛ больных на 35%, среди пациентов, получающих кислород — на 20%. В менее тяжелых случаях препарат оказался бесполезен. При этом упаковка лекарства в Британии стоит около пяти фунтов стерлингов (440 рублей). В других странах его стоимость еще меньше. Например, в Индии его продают за доллар.

Великобритания уже предоставила ВОЗ первые результаты исследования под названием «Восстановление» (Recovery), а правительство одобрило дексаметазон для лечения инфицированных.

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», — заявил Гебрейесус

Широко распространенный универсальный противовоспалительный препарат выпускается с середины ХХ века, сообщил Bloomberg. Исследование началось в марте. В нем приняли участие 11500 пациентов из 175 больниц. Оно было остановлено раньше сроков из-за важности полученных результатов.

Российские власти ранее одобрили для лечения COVID-19 препарата «Авифавир», созданный на базе «Фавипиравира». Доказавшее свою эффективность в клинических испытаниях лекарство было зарегистрировано Минздравом России в мае.