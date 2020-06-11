В российских больницах появился «Авифавир» — первый отечественный препарат против коронавируса. Но фармакологи пока не пришли к однозначному выводу относительно его эффективности.

С 11 июня в больницы России поступит новый препарат для борьбы с коронавирусом — «Авифавир». Он был разработан фармацевтической компанией «Химрар» при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и был зарегистрирован Минздравом в конце мая.

«Авифавир» был создан на основе японского противовирусного препарата «Авиган» («Фавипиравир») и, по словам российского фармацевта Ирины Булыгиной, ничем не отличается от зарубежного аналога. Она считает, что «Авифавир» и «Авиган» полностью идентичны и если первый пока является для независимых специалистов темной лошадкой, то о втором фармацевты уже имеют определенное представление.

Только для критических ситуаций

Итак, что же из себя представляет «Авиган»? Этот препарат был зарегистрирован в Японии задолго до коронавируса, еще в 2014 году. Тогда его предполагали использовать как лекарство от гриппа, однако по сравнению с другими противовирусными средствами «Авиган» оказался неконкурентоспособным. Поэтому в стране он изготавливается исключительно по заказу правительства и только в случае массовых эпидемий. В частности, он применялся во время вспышки Эболы в Африке.

Однако японские фармакологи относятся к этому препарату весьма неоднозначно и отмечают его существенные недостатки. Например, «Авиган» противопоказан беременным, а также кормящим матерям, поскольку может привести к врожденным патологиям и уродствам у младенцев.

Кроме того, до сих пор так и не доказана его высокая эффективность — отмечается, что при тяжелых формах вирусных заболеваний «Авиган» практически никак не помогает. Как пояснила «360» Ирина Булыгина, этот препарат относится к группе иммуномодуляторов, то есть он стимулирует иммунную систему, что в некоторых случаях может пойти только во вред больному.

Иммуномодуляторы — это палка о двух концах. При тяжелых аутоиммунных заболеваниях иммунную систему нужно, наоборот, подавлять Ирина Булыгина ведущий фармацевт предприятия «Дальхимфарм».

Булыгина уточнила, что для подавления иммунной системы используется уже совершенно другая группа препаратов — иммуносупрессоры. Но даже тем, кому нужно стимулировать иммунную систему, делать это надо очень осторожно — иначе может развиться, например, ревматоидный артрит.

Поэтому «Авифавир», как и его японский аналог, может быть использован только строго по рекомендации врача и с учетом иммунного статуса пациента.

Насколько эффективен препарат — покажет время

Пока фармацевты не дают четких прогнозов относительно перспектив «Авифавира» в борьбе с коронавирусом. Все-таки далеко не всем больным COVID-19 его можно принимать. И не во всех случаях он будет эффективен. Поэтому пока преждевременно судить, как он повлияет на борьбу с коронавирусом. И уж точно не стоит считать «Авифавир» панацеей от вируса.

Тем не менее в текущей обстановке, видимо, решили, что против коронавируса нужны срочные меры, поэтому времени на долгие испытания препарата нет.

Для меня удивительно, как быстро «Авифавир» получил у нас регистрацию и на какой короткий срок — до января 2021 года. Я такого на своей практике не помню Ирина Булыгина ведущий фармацевт предприятия «Дальхимфарм».

Впрочем, и саму регистрацию дали на рекордно короткий срок — по мнению Булыгиной, чтобы посмотреть, как будет действовать препарат. Следовательно, возможность применения «Авифавира» сейчас — это аванс для производителя. А заодно и новая надежда для больных.