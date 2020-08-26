Британские ученые нашли спасение от коронавируса в спрее от комаров. Но сами уверены не до конца

Ученые из министерства обороны Великобритании обнаружили эффективное в борьбе с коронавирусом вещество, которое содержится в спреях от комаров. Все дело — в цитридиоле.

Сотрудники Лаборатории оборонных наук и технологий DSTL изучили репеллент, в котором содержится цитридиол. Выяснилось, что компонент может убить штамм коронавурусной инфекции, сообщает телеканал Sky News.

Сами британские военные используют такие спреи от комаров в качестве дополнительной защиты от коронавируса, вместе с масками и перчатками. В сообщении говорится, что против коронавируса эффективны спреи, содержащие именно этот компонент. Но при этом добавили, что версия нуждается в доработке, поэтому репелленты продолжат исследовать.

Цитридиол получают из масла листьев и веток эвкалипта цитриодорского дерева. Не во всех спреях от насекомых добавляют это вещество.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, какую роль сыграли российские военные медики в борьбе с коронавирусом. По его словам, военные врачи создали технику и технологии, которые позволили обеззараживать от разнообразных инфекций большие территории.