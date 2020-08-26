Шойгу рассказал о роли военных медиков в борьбе с коронавирусом

«Начнем с того, что они знания привезли туда — сначала. Наши знания, наш опыт, наши умения. Многие страны, которым мы помогали, не пережили того, что пережила наша страна», — обратил внимание министр, имея в виду аварию на Чернобыльской АЭС.

Шойгу заметил, что за это время российские специалисты создали технику и технологии, которые позволили обрабатывать большие территории и обеззараживать их от разнообразных инфекций, а также от бактериологических, химических и радиационных воздействий.