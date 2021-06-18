Борьбу с фейковыми справками о вакцинации от COVID-19 призвали усилить

Вместе с ростом заболеваемости COVID-19 в России появилась еще одна проблема: на фоне начала обязательной вакцинации для некоторых групп населения в стране продают поддельные сертификаты о прививках. Уголовная ответственность и риск заболеть и заразить других людей не останавливают.

Предложения о покупке любой справки выдают первые строчки поисковиков по запросу, сообщила «Вечерняя Москва».

Цены условно невысокие: за «введение» одной вакцины от коронавируса просят порядка трех тысяч рублей, за два укола — около пяти тысяч. ПЦР-тест обойдется в 1300-3500 за документ. Справку об антителах к ковиду продадут в среднем за тысячу рублей.

Действия злоумышленников подпадают не только под статью о подделку документов. По ней предусмотрено до шести месяцев лишения свободы. Но с учетом эпидемической обстановки преступников могут наказать и серьезнее.

Не исключено, что врачам и чиновникам, замешанным в обороте поддельных документов о вакцинации, вменят оставление в опасности или, например, нарушение санитарно-эпидемических правил. По последнему можно получить до семи лет тюрьмы в зависимости от тяжести нанесенного вреда.

Проблему в стране считают действительно серьезной. За требованием регионов об обязательной вакцинации последуют массовые покупки справок, что нужно немедленно остановить. Для этого в том числе объединиться должны Минздрав и правоохранительные органы.

И продавцы, и покупатели лжесертификатов и других поддельных документов ставят под угрозу жизни людей и безопасность общества в целом. Человек рискует не только своей жизнью, но и здоровьем собственного окружения. На статистику использования препарата ситуация тоже влияет негативно.

Специалисты призвали навести порядок в сфере поддельных справок, а также бороться с фейками о вакцинах, которые распространяют в Сети.