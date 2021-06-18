СМИ: обязательная вакцинация против коронавируса заставит кибермошенников действовать

Россиянам предрекли волну активности кибермошенников. Злоумышленников привлечет обязательная вакцинация от COVID-19 сотрудников ряда областей. Под прицелом окажутся кадровые специалисты.

Обязательные прививки ввели в Москве, Подмосковье, Кемеровской и Сахалинской областях для тех, кто работает в сфере образования и здравоохранения. Вакцинироваться обязали сотрудников органов соцзащиты и других областей, напомнила газета «Известия».

Ситуация, скорее всего, заинтересует интернет-мошенников. Эксперты предрекли рост инцидентов с их участием на 20-30%, по сравнению с показателями начала 2021 года.

Обманывать станут под предлогом подготовки к вакцинации: кража персональных данных под таким прикрытием может оказаться основной схемой для злоумышленников. Часть существующих методик, вероятно, они направят на сбор логинов и паролей.

Россиян предупредили о появлении множества фишинговых сайтов с предложением либо зарегистрироваться на прививку, либо проверить списки обязанных ее сделать. Но самой опасной специалисты назвали утечку паспортных данных с привязкой к СНИЛС: тогда мошенники смогут использовать их для оформления микрозаймов или других кредитов в онлайн-формате.

Не исключено, что внимание злоумышленники сосредоточат на сотрудниках кадровых отделов на предприятиях, потенциально заинтересованных в вакцинации своих сотрудников. Здесь недобросовестным людям сыграют на руку сжатые сроки, поскольку из-за спешки бдительность в организациях, скорее всего, потеряют.

Кроме того, новые меры могут обострить проблему поддельных сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.