Больше 8 тысяч случаев ковида выявлено в России шестой день подряд

За минувшие сутки российские медики выявили 8217 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. С марта прошлого года в стране зафиксировали 4 905 059 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с пандемией.

В течение суток от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 355 человек. Общее число жертв болезни достигло 114 331. Выздоровели за сутки 8614. Всего 4 518 529. В числе регионов — лидеров по ежесуточному приросту заболевших по-прежнему Москва (+2718), Санкт-Петербург (+734) и Московская область (+642).

В Подмосковье с начала пандемии сделали 7 580 871 тест на коронавирус. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

В январе эпидемическая ситуация в России начала постепенно улучшаться. В регионах отменили ряд ковидных ограничений, однако в стране все еще действует масочный режим. Масштабная вакцинация началась в декабре прошлого года. Сделать бесплатный укол сейчас может любой желающий.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что за четыре с небольшим месяца прививку сделали более 24 миллионов человек. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее рассказал, что вакцинация проходит по плану. По его словам, коллективный иммунитет сформируется в России уже к сентябрю.