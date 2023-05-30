Здоровье 30 мая 2023, 12:22 Больше 140 тысяч россиян стали жертвами укусов клещей с начала сезона Роспотребнадзор: более 141 тысячи случаев укусов клещей выявили в России с начала сезона Фото: freepik.com

Читать 360tv в

В России в 2023 году с начала оттепели 141,4 тысячи человек обратились к медикам из-за укусов клещей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Сезон активности клещей в самом разгаре — медики зафиксировали больше 141 тысячи случаев укусов клещей с начала года.

Реклама

«Наибольшее число обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Тюменской, Челябинской областях, Республике Удмуртия и Пермском крае», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, среди пострадавших от укусов клещей пациентов врачи продолжают диагностировать клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз.

В этом году от клещевого энцефалита привились 2,47 миллиона человек, — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее профессор Чумаков заявил, что новые виды клещей теоретически способны заражать чумой. Желудочно-кишечный тракт таких паразитов устроен так, что часть его содержимого вместе с бактерией-возбудителем во время присасывания к новой жертве попадала в ее кровоток.