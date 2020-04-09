Больше 1 млн тестов на коронавирус сделали в России с начала эпидемии

В России провели более одного миллиона тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением находились больше 450 тысяч человек с начала эпидемии. Сейчас на контроле остаются около 171 тысячи человек.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что все центры гигиены и эпидемиологии ведомства обеспечены тест-системами для выявления коронавируса.

«По состоянию на 8 апреля проведено более одного миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

С 31 декабря, как рассказали в ведомстве, специалисты осмотрели больше пяти миллионов человек. Россиян, прибывающих из стран с большим числом зараженных, анкетировали и поместили под медицинское наблюдение по месту жительства. Всех, у кого были симптомы ОРВИ, изолировали и обследовали на весь перечень возможных инфекций.

В Московской области, по данным на 8 апреля, Роспотребнадзор провел 84 706 лабораторных исследований на коронавирус.

По последней информации, в России коронавирус нашли у 8672 человек. Большего всего случаев выявили в Москве.