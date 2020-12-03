Больные гепатитом в России испытали нехватку медпомощи

Проблемы с получением своевременной медицинской помощи имеют россияне с диагнозом гепатит В и С. 69% опрошенных зараженных сообщили об этом.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на организацию «Вместе против гепатита», больных опрашивали с марта по ноябрь 2020 года, когда в стране в той или иной степени действовали коронавирусные ограничения.

Самой популярной проблемой стало отсутствие талонов к врачам-инфекционистам — 28% заболевших не смогли попасть к специалисту. 21% опрошенных не сумели сдать анализы, 17% — остались без назначенной врачом терапии.

Примерно 16% зараженных гепатитом не могли попасть в поликлинику, и столько же — вовремя лечь в больницу по программе плановой госпитализации. 8% были вынуждены прервать терапию.

«Точных данных по этому вопросу нет ни у кого. Но проблема получения медицинской помощи в полном объеме у пациентов с гепатитом сейчас вероятна. Многих врачей направили на лечение больных COVID-19», — сообщил газете член-корреспондент РАН, завлабораторией вирусных гепатитов НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Михайлов.

Он объяснил, что часть стационаров, в которых раньше лечили людей с гепатитом, теперь перепрофилировали под коронавирус. Но зараженные гепатитом не единственные пострадавшие, рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Все россияне с хроническими заболеваниями — диабетом, ревматологическими, онкологическими и другими серьезными диагнозами — могут недополучать медицинскую помощь из-за пандемии.