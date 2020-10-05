Нобелевскую премию по медицине в этом году получат ученые Харви Альтер, Майкл Хоторн и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита C. Благодаря их работе удалось разработать методы диагностики и лечения, которые спасли миллионы жизней.

Мутация и маскировка

Вирус гепатита С считается самым опасным среди четырех типов. Он передается через кровь и выделения организма и у 85% зараженных переходит в хроническую форму. Действует он незаметно и избавиться от него довольно сложно. Это глобальная проблема мирового здравоохранения наряду с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Основной путь заражения — контакт человека с инфицированной кровью или выделениями.

Раньше считалось, что гепатит С в основном распространяют наркоманы и различные маргиналы. Но время показало, что никто не застрахован от заражения. Инфицирование происходило при переливании донорской крови, половым путем, передавалось от матери к плоду. Заражались клиенты тату-салонов и иглоукалывания. Даже прокалывание ушей нестерильными иглами может привести к заражению.

Вирус гепатита С отличается повышенной способностью к мутации. Он меняет свой геном очень быстро, поэтому делать для него вакцину не имеет никакого смысла. Буквально за несколько месяцев он может поменять свою структуру, и препарат не будет на него действовать.

Кроме того, при поражении печени он как бы перекрывает нервные сигналы, идущие к мозгу. И тем самым обманывает организм, не давая ему выработать меры защиты. Для многих пациентов становится шоком, когда им сообщают о диагнозе, так как никаких проблем они не ощущали, пока в их организме развивалась инфекция.

За такое свойство вирус гепатита С получил название «ласковый убийца». После поражения печени он доводит орган до цирроза или рака, что приводит к смерти.

Фантастическая история в медицине

На сегодняшний день в России насчитывается около 3,5 миллиона человек с вирусом гепатита C. Это люди, у которых в среднем за 20 лет может развиться не только цирроз или онкологическое заболевание печени, но и еще более 20 различных заболеваний. Поэтому не оценить открытие Альера, Хогтона и Райса невозможно. Об этом в беседе с «360» заявил руководитель отделения гепатологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Павел Богомолов.

Их открытие позволило своевременно диагностировать пациентов, обезопасив их от развития и прогрессирования болезни, не позволив заражать новых и новых людей. И самое главное: исследование ученых легло в основу терапии гепатита С.

Богомолов подчеркнул, что все это произошло буквально через 30 лет после открытия вируса.

Это совершенно фантастическая история. Ничего подобного в медицине за последние годы не было Павел Богомолов Руководитель отделения гепатологии МОНИКИ.

Павел Богомолов добавил, что современные технологии позволяют очень быстро поставить пациенту диагноз, а новейшие противовирусные препараты всего за восемь недель полностью избавляют его от этого заболевания.

На вопрос о влиянии коронавируса болеющих гепатитом С врач рассказал, что в Московской области противовирусную терапию от гепатита С получают 1,5 тысячи человек. Там используются разные препараты. Но в некоторых схемах лечения пациенты пациенты с гепатитом С избегали заражения коронавирусом.

«Противовирусная терапия гепатита С не обладает активностью в отношении коронавируса. Но факт остается фактом. При некоторых схемах лечения наши пациенты болеют реже. С другой стороны, с продвинутыми стадиями, с циррозом коронавирусная инфекция крайне опасна» — подытожил врач.