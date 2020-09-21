Больные артритами остались без трех важных лекарств

Сначала из-за пандемии коронавируса пропал гидроксихлорохин. Как рассказала изданию член президиума Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова, с весны отсутствуют азатиоприн и микофенолата мофетил, месяц назад пропал еще и метотрексат-эбеве в таблетках.

Из перечисленных лекарств пациентам пока вернули только гидроксихлорохин. Только к следующему году обещают возобновить поставки еще двух лекарств. Надолго исчез из арсенала ревматологов метотрексат-эбеве. Как указано в материале, в компании «Сандоз» сообщили, что сейчас производство этого лекарства приостановлено.

Ранее «Промомед» первым объявил о начале продаж препарата от коронавируса «Арепливир» в российских аптеках. Купить его можно будет уже 21 сентября. Предварительная розничная стоимость составит 12 320 рублей за упаковку. Приобрести его можно только по назначению врача для лечения в амбулаторных условиях. Фармацевты увидели риск в выпуске препарата на розничный рынок. И высокая цена от этого может только уберечь.