Больницу закрыли из-за пациента с подозрением на коронавирус в Крыму

В центральной больнице крымского города Армянск перестали принимать и выписывать пациентов. Медицинское учреждение могут закрыть на карантин из-за пациента с подозрением на коронавирус.

Мужчину госпитализировали в районную больницу с другим диагнозом, который не был связан с инфекционным заболеванием. Однако вскоре выяснилось, что сестра пациента недавно вернулась из Москвы, где работала. Мужчине поставили предварительный диагноз «коронавирус» — глава республики Сергей Аксенов уверен на 90%, что он подтвердится после теста. Его слова процитировал «Интерфакс».

Мужчина с гипертоническим кризом попал в больницу Армянска, пролежал там, контактировал максимально с больными, врачами. Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница Сергей Аксенов.

Глава республики отметил, что пока нет результатов анализа, больница временно прекратила принимать и выписывать пациентов. Если коронавирус подтвердится, медицинское учреждение примет «достаточно радикальные меры». Он подчеркнул, что этот случай мог спровоцировать колоссальное распространение вируса по всей республике.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, предварительные результаты анализов пациента уже есть. Чтобы остановить распространение инфекции, больница уходит на обсервацию — все пациенты и медработники в течение двух недель будут жить на ее территории.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать на территории Крымского полуострова с 17 марта. 1 апреля власти Севастополя ввели самоизоляцию для всех жителей. Еще через два дня в Крыму начал действовать запрет на выход из дома — за исключением некоторых случаев.