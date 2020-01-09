Болезнь Лайма. Укус клеща может стать роковым, если вовремя не обратиться ко врачу

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает из-за укуса клеща. В свою очередь, возбудитель болезни попадает к нему от грызунов, овец, крупного рогатого скота и других животных. Человек может заразиться, если клещ будет оставаться на его теле не менее 36 часов.

При этом симптомы боррелиоза проявляются далеко не сразу — спустя дни и даже недели после укуса. Инфицированный может увидеть на своем теле покраснение в виде круга, оно может увеличиваться в диаметре.

Симптомы и последствия болезни Лайма

Среди признаков болезни Лайма — лихорадка, боли в суставах и сердце, слабость, ощущение онемения в мышцах. Если вовремя не распознать заболевание, то у человека могут отекать суставы, истончаться кожа. Также могут появиться проблемы с памятью и умственной деятельностью в целом. При сильно запущенном заболевании не исключены и серьезные последствия: инвалидность и летальный исход.

Болезнь Лайма лечат антибиотиками. Иногда больной быстро идет на поправку, а иногда на это уходят месяцы.

Впервые боррелиоз зафиксировали в 1975 году в США. Там в городе Олд-Лайм (штат Коннектикут) нескольким взрослым и детям поставили диагноз «ювенильный ревматоидный артрит». Центр по контролю за болезнями провел исследования и выяснил, что болезнь наступила после укуса клещей.

По данным эколога Рика Остфельда, ежегодно болезнью Лайма заражаются около 300 тысяч американцев. Об этом написал портал Forum Daily. Что касается России, то о первом случае инфицирования стало известно в 1985 году. Каждый год в РФ фиксируют несколько тысяч случаев заражения боррелиозом. Об этом сообщило РИА «Новости».