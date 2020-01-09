Бибер рассказал, что страдает мононуклеозом и болезнью Лайма

Канадский певец Джастин Бибер признался, почему в последнее время плохо выглядит. Оказалось, врачи диагностировали ему болезнь Лайма и хронический мононуклеоз.

В своем Instagram артист заявил, что идет на поправку: помогло правильное лечение. В скором времени Бибер надеется вернуться на сцену.

«Многие говорили, что Джастин Бибер плохо выглядит, сидит на метамфетамине, но они не знали, что мне недавно диагностировали болезнь Лайма. Причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза», — написал певец.

По его словам, все это оказало влияние на работу мозга, кожу, энергию и «здоровье в целом». Последние два года, по признанию Джастина Бибера, выдались тяжелыми. Сейчас, заметил артист, он идет на поправку и скоро снова сможет выступать.

Бибер пообещал позже более подробно рассказать, что ему пришлось пережить.

Болезнь Лайма вызывают бактерии, которые передаются через укус клеща. Симптомами инфекционного заболевания являются жар, головные боли, усталость, кожные высыпания. Иногда оно поражает суставные ткани, сердце, сказывается на работе нервной системы. Возможны летальные исходы или инвалидность.

Несколько лет от болезни Лайма лечилась канадская певица Аврил Лавин.