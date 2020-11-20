Болезнь Альцгеймера начинается гораздо раньше, чем считалось ранее. Существует фаза, которая отмечается у относительно молодых людей. В мозге начинают накапливаться вредные для нервных клеток бета-амилоидные белки, которые провоцируют незаметное начало болезни.

К такому выводу пришли ученые Института клинических исследований мозга Херти в Тюбингене и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний. Они провели ряд опытов, результаты которых опубликовали в специализированном издании Nature Neuroscience.

По их данным, отложение белка и более раннее образование амилоидных бляшек не дает проявления симптомов. Исследователи даже уже определили антитело, которое может предотвратить этот процесс. Это человеческое моноклональное антитело адуканумаб. Оно способно распознавать ранние зерна агрегации белка и устранять их.

Из шести исследованных антител только адуканумаб способен оказывать такое действие.

В опытах с участием трансгенных мышей выяснилось, что процесс занимает всего пять дней.

«Антителами, очевидно, удаляют семена агрегации, а образование новых семян занимает довольно много времени, поэтому в течение недель и месяцев использования адуканумба образуется гораздо меньше отложений», — рассказал один из авторов исследования Матиас Юкер.

Хотя исследования болезни Альцгеймера уже довольно давно занимаются семенами агрегации, никто не знает, как они выглядят. В настоящее время они определены только по своей роли как триггеры этой фатальной цепной реакции.

Очевидно, что ученым необходимо сосредоточиться на самой ранней фазе болезни и искать ее биомаркеры. Нужно также выявить как можно больше антител, которые распознают различные типы семян агрегации и помогают понять, как они запускают цепную реакцию, и как их можно использовать в терапии.

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