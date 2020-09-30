Психолог рассказал, как эффективно бороться с деменцией

Она пояснила, что также это приводит к болезни Альцгеймера.

«Такие люди, к сожалению, рано уходят из жизни, рано теряют память. У них многократно ухудшается качество жизни, возникают серьезные проблемы со здоровьем», — рассказала Аверс.

Чтобы этого избежать, нужно найти для себя цель в жизни. Замотивированность — лучший способ борьбы с деменцией, пояснила психолог.

Ранее стало известно, что специалисты ожидали, что после карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, в стране произойдет беби-бум. Однако этого не произошло. Георгий Амусин, председатель ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области, объяснил, почему так сложилось.

По данным Управления здравоохранения, количество беременных женщин не увеличилось, а осталось на среднегодовом уровне. Отмечается, что на учет встали 8893 женщины.

«Во-первых, не секрет, что во время кризисов и катастроф, когда кризис идет на излет, рождаемость повышается. <...> То, что сейчас нет повышения рождаемости говорит о том, что мы еще не выходим из кризиса», — пояснил психолог.