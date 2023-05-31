Здоровье 31 мая 2023, 19:18 Более половины москвичей каждый год пытались бросить курить Врач Кутешев: больше половины московских курильщиков ежегодно пытались бросить Фото: freepik.com

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Из года в год 55% курильщиков стараются избавиться от пагубной привычки. Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на заведующего Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олега Кутушева.

«Более 75% курильщиков хотят избавиться от табачной зависимости. Стараются делать это каждый год 55%. И только 5-7% таких попыток успешны», — отметил врач.

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По словам Кутушева, благодаря отказу от курения у человека на десять лет продлевается качественная жизнь. Тот, кто желает избавиться от никотиновой зависимости, должен прибегнуть к организованной медицинской помощи.

«В Москве это организовано. Есть приказ департамента здравоохранения о едином алгоритме оказания помощи потребителям табачной и иной никотинсодержащей продукции», — пояснил Кутушев.

Медик посоветовал курильщикам обозначить дату, когда они откажутся от сигарет, и рассказать близким о своих целях. Необходимо также избавиться от всего, что связано с табаком, например пепельниц до зажигалок. Первое время — до трех месяцев — надо стараться избегать курящих компаний, добавил он.

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