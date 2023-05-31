Подмосковье 31 мая 2023, 13:32 Главный нарколог Подмосковья развеял три главных мифа о курении

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Во Всемирный день борьбы с курением главный нарколог Московской области Виталий Холдин развеял три мифа по этой теме. Об этом сообщили в минздраве региона.

«Многие уверены, что стоит им только захотеть, они вмиг расправятся с курением. Однако на деле все часто оказывается сложнее. В среднем, тот, кто настроен бросить курить, делает не менее пяти попыток, прежде чем добивается успеха», — рассказал Холдин.

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По его словам, еще один миф — нельзя резко бросать курить. Однако специалист уверяет, что это лучшее решение для курильщика, при этом никакого вреда от такого действия не будет. Чем быстрее человек бросит курить, тем лучше.

Еще один миф — электронные сигареты менее вредные, чем обычные. Однако такие гаджеты не освобождают от никотиновой зависимости. Также пока не существует исследований, что происходит с человеком через пять, 10 или 20 лет курения электронок.

Справиться с зависимостью могут помочь специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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