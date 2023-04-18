Здоровье 18 апреля 2023, 13:43 Более пяти тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки Оперштаб сообщил о госпитализации 1240 пациентов с COVID-19 за сутки в России РИА «Новости»

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За прошедшие сутки в России выявили 5257 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. Количество госпитализированных по сравнению с предыдущим днем выросло более чем в три раза.

Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 стала Москва (596 пациентов). На втором месте Санкт-Петербург (538), замкнула тройку Самарская область (301 регистрация заражений). В Московской области зарегистрировали 60 заболевших, а всего в регионе провели 24 964 101 тест на коронавирус.

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По состоянию на 18 апреля в России госпитализировали 1240 пациентов с ковидом. Днем ранее в больниц доставили 401 человека, в воскресенье — 456. За сутки выздоровели 8416 заболевших, а всего с начала пандемии справились с последствиями коронавируса более 22 миллионов человек.

Медики зарегистрировали 37 смертей пациентов с COVID-19, всего жертвами ковида стали 397 901 человек.

Ранее академик РАН Александр Горелов заявил, что сейчас в России присутствуют 611 геновариантов омикрона. По словам ученого, вирус продолжает эволюционировать.