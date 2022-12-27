Здоровье 27 декабря 2022, 12:25 Более пяти тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки Оперштаб: в России за сутки выявили 5197 новых случаев COVID-19, умерли 59 человек РИА «Новости»

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В России за прошедшие сутки зарегистрировали 5197 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе. Медики уточнили, что из-за COVID-19 в стране скончались 59 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения в Москве — 1076. На втором месте Санкт-Петербург (851), на третьем — Башкирия, где зафиксировали 320 пациентов с ковидом.

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За сутки госпитализировали 1262 человека. Лидерами по этому показателю стали Санкт-Петербург, Москва и Свердловская область. За то же время от последствий коронавируса поправились 7692 пациента.

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Всего с начала пандемии в России зафиксировали более 21 миллиона случаев COVID-19, почти 400 тысяч человек умерли. В стране организовали вакцинацию от коронавируса и делают тесты. Медики в Московской области провели 20 миллионов 138 тысяч 735 ПЦР-исследований.

Самый большой прирост заболевших ковидом в мире показывает Китай. Каждый день там выявляют по миллиону новых случаев COVID-19. Власти страны предпринимают ограничительные меры, но от последствий болезни ежедневно умирают около пяти тысяч человек.